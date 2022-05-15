Фанаты освистали Дзюбу во время выхода на замену в матче «Спартак» — «Зенит»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба вышел на замену на 62-й минуте матча 29-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1 к 69-й минуте). Трибуны московского стадиона «Открытие Банк Арена» освистали футболиста.

Напомним, сегодня, 15 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» встречается с «Зенитом». Игра проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи.

Санкт-петербургский «Зенит» ранее досрочно стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (37 очков) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).