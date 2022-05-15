«Ман Сити» сыграл вничью с «Вест Хэмом», уступая по ходу матча. Марез не забил пенальти

Сегодня, 15 мая, на стадионе «Олимпийский» в Лондоне в рамках 37-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Манчестер Сити». Команды сыграли вничью – 2:2.



Счёт был открыт в первом тайме. На 24-й минуте отличился нападающий хозяев Джаррод Боуэн, ему ассистировал Пабло Форнальс. На 45-й минуте Боуэн оформил дубль, голевой пас отдал Майкл Антонио.



На 49-й минуте взятием ворот отметился полузащитник «горожан» Джек Грилиш, результативную передачу оформил Родриго Эрнандес. На 69-й минуте автогол забил защитник «Вест Хэма» Владимир Цоуфал. На 86-й минуте нападающий «Сити» Рияд Марез имел возможность вывести свою команду вперёд, но не сумел реализовать пенальти.



После 37 сыгранных туров «Манчестер Сити» располагается на первом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 90 очков. «Вест Хэм» с 56 очками находится на седьмой строчке в таблице.