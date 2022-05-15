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«Ман Сити» сыграл вничью с «Вест Хэмом», уступая по ходу матча. Марез не забил пенальти

«Ман Сити» сыграл вничью с «Вест Хэмом», уступая по ходу матча. Марез не забил пенальти
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Сегодня, 15 мая, на стадионе «Олимпийский» в Лондоне в рамках 37-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Манчестер Сити». Команды сыграли вничью – 2:2.

Счёт был открыт в первом тайме. На 24-й минуте отличился нападающий хозяев Джаррод Боуэн, ему ассистировал Пабло Форнальс. На 45-й минуте Боуэн оформил дубль, голевой пас отдал Майкл Антонио.

На 49-й минуте взятием ворот отметился полузащитник «горожан» Джек Грилиш, результативную передачу оформил Родриго Эрнандес. На 69-й минуте автогол забил защитник «Вест Хэма» Владимир Цоуфал. На 86-й минуте нападающий «Сити» Рияд Марез имел возможность вывести свою команду вперёд, но не сумел реализовать пенальти.

После 37 сыгранных туров «Манчестер Сити» располагается на первом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 90 очков. «Вест Хэм» с 56 очками находится на седьмой строчке в таблице.

Англия - Премьер-лига. 37-й тур
15 мая 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
2 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Боуэн – 24'   2:0 Боуэн – 45'   2:1 Грилиш – 49'   2:2 Цоуфал – 69' (автогол)
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