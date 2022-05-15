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Наставник «Урала» Шалимов прокомментировал разгром «Рубина» в 29-м туре РПЛ

Наставник «Урала» Шалимов прокомментировал разгром «Рубина» в 29-м туре РПЛ
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Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал победу команды над «Рубином» (3:0) в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Впечатления наилучшие и позитивные. Добились результата, который нам нужен был, но надо сказать, что стыков мы ещё не избежали — у нас ещё одна игра. В раздевалке было радостно, мы выдохнули наконец-то. Доволен качеством игры, результатом. Помазун — молодец. Вытащил удар со стандарта во втором тайме.

Также ещё раз надо сказать спасибо болельщикам, потому что сезон выдался тяжелейший. Никакого негатива, свиста во время и после игр не было с их стороны, а только поддержка, всё было тепло и горячо. Ребята сегодня показали качество игры и результат. Это была наша лучшая игра в сезоне по игре и по результату», — приводит слова Шалимова пресс-служба «Урала» на официальном сайте.

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