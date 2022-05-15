Видеообзор разгромной победы «Урала» в матче с «Рубином»

Сегодня, 15 мая, состоялся матч «Урал» — «Рубин». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге.
Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Ему помогали ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Игорь Демешко (Химки). Резервный рефери — Роман Сафьян (Москва).
Счёт на 23-й минуте открыл Эрик Бикфалви, ему ассистировал Олег Шатов. На 57-й минуте забил уже сам Шатов. На 72-й минуте Эрик Бикфалви оформил дубль с передачи Рафала Аугустыняка.
Казанский «Рубин» набрал 29 очков в 29 встречах и опустился на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (30) после этой победы поднялся на 12-е место и покинул зону стыковых матчей.
В 30-м туре «Рубин» дома сыграет с «Уфой». В случае поражения подопечные Леонида Слуцкого вылетят из Российской Премьер-Лиги.
- 15 мая 2022
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