«Спартак» — «Зенит»: Мостовой сравнял счёт на последних минутах

Сегодня, 15 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» встречается с «Зенитом». Игра проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 93-й минуте «Зенит» сравнял счёт в матче – пенальти реализовал Андрей Мостовой.

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Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогают ему ассистенты Владислав Казаров (Невинномысск) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Андрей Фисенко (Владивосток).



Санкт-петербургский «Зенит» ранее досрочно стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (37) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).