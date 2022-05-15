«Зенит» не проиграл ни одного матча РПЛ в 2022 году

«Зенит» спасся от поражения в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1). Таким образом, сине-бело-голубые не проиграли ни одной встречи чемпионата России в 2022 году.
Всего в 2022 году «Зенит» провёл 11 матчей РПЛ: восемь побед, три ничьих (включая игру со «Спартаком»).
Напомним, сегодня, 15 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» встречался с «Зенитом». Игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи.
Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).
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