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Сергей Семак оценил стычку тренера «Зенита» с Паоло Ваноли

Сергей Семак оценил стычку тренера «Зенита» с Паоло Ваноли
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал стычку тренера команды Вильяма де Оливейры с наставником «Спартака» Паоло Ваноли.

Ожидали сопротивления. Это «Спартак», матчи всегда непросто складываются. Нам не хватило эмоций, агрессии в лучшем её виде. Но игра получилась интересной, хоть и не самой качественной с нашей стороны.

Что касается спора помощника с Ваноли, то я не очень понял, что случилось. У Оливейры горячая кровь, у Паоло тоже. Эмоции присутствовали. Это нормально. По Дзюбе руководство скоро объявит о своём решении», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).

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