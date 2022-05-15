Сергей Семак оценил стычку тренера «Зенита» с Паоло Ваноли

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал стычку тренера команды Вильяма де Оливейры с наставником «Спартака» Паоло Ваноли.

Ожидали сопротивления. Это «Спартак», матчи всегда непросто складываются. Нам не хватило эмоций, агрессии в лучшем её виде. Но игра получилась интересной, хоть и не самой качественной с нашей стороны.



Что касается спора помощника с Ваноли, то я не очень понял, что случилось. У Оливейры горячая кровь, у Паоло тоже. Эмоции присутствовали. Это нормально. По Дзюбе руководство скоро объявит о своём решении», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).