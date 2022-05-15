«Спартак» сам виноват». Мостовой — о ничьей в матче с «Зенитом»

Бывший российский полузащитник Александр Мостовой прокомментировал ничейный результат в матче «Спартака» и «Зенита» (1:1).

«Нормальная игра. «Спартак» сам виноват – в плане того, что немного опустились, начали удерживать 1:0. Была пара контратак, надо было реализовывать. У «Зенита» вышел на поле Дзюба — и пожалуйста. Там говорят: играет или не играет. Но на него начали грузить, а он начал цепляться и выигрывать — и всё. Пускай кто-то теперь скажет, что они просто бьют вперёд. Они взяли и цепанули эту ничью.



Если говорить об игре, то обе команды играли спокойно. Думаю, закономерный результат. Первый тайм был очень слабый. Обе команды не хотели рисковать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.