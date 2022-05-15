Паоло Ваноли оценил ничью «Спартака» в матче с «Зенитом»

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал ничью в матче 29-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Первый тайм провели очень хорошо. Где-то не хватало смелости, характера. Во втором тайме дела пошли не так хорошо. Хотели удержать результат. Это сказалось. Но матч — шаг вперёд. Для этого необходимо терпеть. Ребята боролись, старались и смогли нивелировать разницу между командами», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).