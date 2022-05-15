Жиго на русском языке попрощался с фанатами «Спартака». Он сыграл последний домашний матч

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго высказался после матча 29-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1). Французский футболист попрощался с болельщиками красно-белых – это был его последний домашний матч в составе московской команды.
«Тяжёлая игра, тяжёлый момент. Это мой последний домашний матч в составе «Спартака». Спасибо болельщикам, очень эмоциональный для меня момент. Но футбольная жизнь продолжается, по дороге на стадион думал обо всём этом.
Всем спасибо, наши фанаты – лучшие! (фраза на русском языке. – Прим. «Чемпионата»)» — сказал Жиго в эфире телеканала «Матч».
Напомним, по окончании нынешнего сезона Жиго станет игроком французского «Марселя». Самуэль перешёл в «Спартак» из бельгийского «Гента» летом 2018 года за € 8 млн. До этого он выступал в Бельгии за «Кортрейк» и во Франции за «Арль-Авиньон».
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