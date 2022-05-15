«Как эти дебилы смотрят футбол?» Канчельскис — о судьях матча «Спартак» — «Зенит»

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис остался недоволен судейством в матче 29-го тура между «Спартаком» и «Зенитом» (1:1).

«Первый тайм был никакой. Во втором тайме немного ожили. Гол вроде бы неплохой. Но в конце был поставлен левый пенальти. Там не было пенальти. Как эти дебилы вообще футбол смотрят? У них четверо судей, и всё равно ничего не видят. VAR вообще нужно убирать. Уберите VAR — он мешает футболу. Как бы я ни относился к «Спартаку», но в этой ситуации я за них.



На 90-й минуте такие голы пропускать обидно. Было бы для болельщиков «Спартака» 1:0 гораздо лучше, чем ничья. Но у них ещё есть игра с «Динамо». Если бы они выиграли, всё же не поднялись бы выше и не опустились бы ниже», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.