Паоло Ваноли: когда «Спартак» забивает — постоянно просматривают VAR

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о ничьей в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).

«Моя эмоциональная реакция на пас назад Игнатова? Эмоции нормальные. Вы видите один «Спартак», я смотрю на игровую конструкцию, это было связано с этим. Да, не всегда надо бежать только вперёд, а то можно получить 1:7. Хотел бы отметить игру Хлусевича, Игнатов провёл классный матч. Отлично прошёл Николсон. Команда показала командный дух.



Я не понял, почему просматривался VAR, поэтому был такой эмоциональный. Когда «Спартак» забивает, постоянно просматривают VAR. В таких условиях праздновать не очень комфортно.

Я задаюсь вопросом — почему в каких-то эпизодах VAR смотрят, а в каких-то нет? Я не вижу последовательности. Хотел бы отметить Жиго. Ему нужно было уехать во Францию по личным обстоятельствам, вернулся только ночью. Но он был готов сыграть. Это показывает, как он привязан к этому клубу», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.