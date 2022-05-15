«Наполи» разгромил «Дженоа» и гарантировал себе бронзовые медали Серии А

Сегодня, 15 мая, на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе в рамках 37-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Наполи» принимал «Дженоа». Хозяева одержали разгромную победу – 3:0.



Счёт был открыт в первом тайме. На 32-й минуте отличился нападающий Виктор Осимхен, ему ассистировал Джованни Ди Лоренцо. На 65-й минуте форвард Лоренцо Инсинье реализовал пенальти. На 81-й минуте счёт до разгромного довёл полузащитник Станислав Лоботка, результативную передачу оформил Андре Замбо Ангисса.



Благодаря победе в матче с «Дженоа» «Наполи» гарантировал себе бронзовые медали чемпионата Италии. Неаполитанская команда после 37 туров набрала 76 очков и находится на третьем месте в таблице Серии А. «Ювентус» располагается на четвёртой строчке, у него 69 очков и матч в запасе, тем не менее «Старая синьора» не сможет догнать «Наполи».