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«Наполи» разгромил «Дженоа» и гарантировал себе бронзовые медали Серии А

«Наполи» разгромил «Дженоа» и гарантировал себе бронзовые медали Серии А
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Сегодня, 15 мая, на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе в рамках 37-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Наполи» принимал «Дженоа». Хозяева одержали разгромную победу – 3:0.

Счёт был открыт в первом тайме. На 32-й минуте отличился нападающий Виктор Осимхен, ему ассистировал Джованни Ди Лоренцо. На 65-й минуте форвард Лоренцо Инсинье реализовал пенальти. На 81-й минуте счёт до разгромного довёл полузащитник Станислав Лоботка, результативную передачу оформил Андре Замбо Ангисса.

Благодаря победе в матче с «Дженоа» «Наполи» гарантировал себе бронзовые медали чемпионата Италии. Неаполитанская команда после 37 туров набрала 76 очков и находится на третьем месте в таблице Серии А. «Ювентус» располагается на четвёртой строчке, у него 69 очков и матч в запасе, тем не менее «Старая синьора» не сможет догнать «Наполи».

Италия - Серия А. 37-й тур
15 мая 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
3 : 0
Дженоа
Генуя
1:0 Осимхен – 32'   2:0 Инсинье – 65' (пен)   3:0 Лоботка – 81'
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