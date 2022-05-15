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Ваноли: спорт не должен касаться политики. Ребята должны были играть в Лиге Европы

Ваноли: спорт не должен касаться политики. Ребята должны были играть в Лиге Европы
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Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли после ничьей в матче 29-го тура Российской Премьер-лиги с «Зенитом» (1:1) высказался об отстранении красно-белых от участия в Лиге Европы.

«У меня нет проблем с мотивацией. Спорт не должен касаться политики. Ребята не заслуживали этого, должны были играть в Лиге Европы. Я доволен тем, что я делаю. Мне хочется, чтобы команда прогрессировала и шла к своей цели», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).

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