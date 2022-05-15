Кечинов признался, что ждал более зрелищной игры в матче «Спартак» — «Зенит»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов оценил ничью команды в матче с «Зенитом» (1:1) в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Я ждал более зрелищной игры от обеих команд, но получилось наоборот. Первый тайм вообще был безликий, не было никакого куража футбольного. Второй тайм немного получше. «Спартак» выглядел по-другому: гол забили прекрасный. Всё равно не хватало для таких матчей зрелищности. Хотелось, чтобы было больше голов и красивых атак. Болельщики были бы довольны, но не получилось», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).