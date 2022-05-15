Семак ни разу не проиграл «Спартаку» в статусе главного тренера «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не проиграл ни одного официального матча московскому «Спартаку», будучи наставником команды из Санкт-Петербурга.

Семак был назначен главным тренером «Зенита» в мае 2018 года. С тех пор сине-бело-голубые встречались со «Спартаком» в официальных матчах девять раз: пять побед, четыре ничьих.

Напомним, сегодня, 15 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» встречался с «Зенитом». Игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1. Сине-бело-голубые сравняли счёт на 90+3-й минуте с пенальти.

Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).