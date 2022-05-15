Мостовой объяснил, почему пенальти в ворота «Спартака» исполнил он, а не Дзюба

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, почему именно он исполнял пенальти в игре 29-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

Почему именно я бил пенальти? Там суматоха началась. Непонятно: пенальти, гол. Все смотрят вокруг и не понимают, что происходит. Мяч был около меня. Я его взял. Дзюба подошёл, спросил: «Готов?». Я ответил, что готов. Так всё и произошло. Не знаю, может, Дзюба дал молодому пробить — проверить себя. Спасибо ему. Я знаю, что для него «Спартак» — такой клуб. То, что он доверился мне, — очень приятно. Артём, спасибо! Конечно, приятно. Далер Кузяев просил. Я сказал ему: «Нет, не сегодня».



Хотел проверить себя со «Спартаком». 0:1 проигрываем, последняя минута. Наоборот, прикольно так было. Ну волнение было, конечно, немного. Поначалу вообще не было, а поближе к свистку так чуть-чуть было. Ну нормально, нормально», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.