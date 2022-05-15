Ан. Мостовой: бразильцам дадут отпуск на неделю больше, а русские доиграют сезон до конца
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что бразильские футболисты команды получат на неделю отпуска больше, чем российские.
«Некоторым бразильцам дадут отдохнуть, потому что они часто были в Питере, не ездили домой, поэтому им на неделю больше отпуск дадут. Будет смешанный состав: может, из «Зенита-2» или молодёжки кто-то подключится. Русские все поедут. До конца доиграем сезон: осталась одна игра – и в отпуск», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Сегодня, 15 мая, «Зенит» в выездном матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сыграл вничью со «Спартаком» (1:1). Мостовой реализовал 11-метровый удар в добавленное к матчу время, принеся команде одно очко.
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