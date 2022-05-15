Андрей Мостовой назвал убаюкивающим первый тайм матча «Спартак» — «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал ничейный результат команды в матче со «Спартаком» (1:1) в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Футболист реализовал 11-метровый удар.

«Первый тайм какой-то убаюкивающий был. Я сидел и засыпал немного. А второй тайм, конечно, когда «Спартак» забил и нам нужно было атаковать… Второй тайм был намного интереснее, чем первый», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).