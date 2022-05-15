«Зачем свистеть, если мы забили?» Мостовой — о назначенном пенальти в ворота «Спартака»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал эпизод с назначенным пенальти в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1).

«Свисток услышал, затем увидел гол. Подумал: зачем свистеть было, если мы забили? Все смотрели друг на друга, но никто ничего не понимал. Свисток я слышал», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Спорный эпизод произошёл в добавленное время — на 90+3-й минуте матча.

Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).