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«Реал» и «Кадис» объявили стартовые составы на матч 37-го тура испанской Примеры

«Реал» и «Кадис» объявили стартовые составы на матч 37-го тура испанской Примеры
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Стали известны стартовые составы «Кадиса» и «Реала» на матч 37-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Кадис» — «Реал».

«Кадис»: Ледесма, Фали, Акапо, Эспино, Родригес, Алькарас, Фернандес, Идрисси, Собрино, Негредо, Перес.

«Реал»: Лунин, Милитао, Вальехо, Начо, Васкес, Кроос, Каземиро, Вальверде, Асенсио, Родриго, Диас.

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Антонио Матеу Лаос. Ему будут помогать ассистенты Пау Себрьян и Рубен Поррас Рико.

После 36 сыгранных туров «Реал» располагается на первом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Мадридская команда набрала 84 очка. «Кадис» с 35 очками находится на 17-й строчке в турнирной таблице испанского первенства.

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