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Андрей Мостовой: «Зениту» не выигрывать чемпионства, что ли? Можем — побеждаем

Андрей Мостовой: «Зениту» не выигрывать чемпионства, что ли? Можем — побеждаем
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал факт четвёртой подряд победы команды в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

«Не слишком ли жирно четыре чемпионства? Спрашиваем игроков других команд, когда они побьют «Зенит».

«Нам не выигрывать, что ли? Можем — побеждаем. Это их забота, а не наша. Слабовата ли Москва стала? Не то чтобы слабовата, но чувствуется, что «Зенит» с таким отрывом выигрывает РПЛ каждый год. Понятное дело, что есть разница сейчас «Зенита» и остальных. Сейчас идёт перестройка с легионерами — в этом году с этим связано. Кто-то уходит, у нас все остаются. Мы самая стабильная команда — это сильный залог победы», — передаёт слова Андрея Мостового корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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