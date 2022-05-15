Самуэль Жиго высказался о назначенном пенальти в ворота «Спартака» на последних минутах

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал ничейный результат команды в матче с «Зенитом» (1:1) в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Сложная и напряжённая игра. Мы забили, потом этот пенальти… Но это футбол. Мы хотели выиграть последнюю домашнюю игру для своих болельщиков. Но, к сожалению, не получилось. Теперь мы будем сфокусированы на том, чтобы выиграть последнюю игру.
Я считаю, что там не было пенальти. Судья сказал, что это пенальти. Тяжело получать такое в конце матча. Но это футбол», — передаёт слова Жиго корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте.
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