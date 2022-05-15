Жиго: было странно играть, думая, что это моя последняя игра на стадионе «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал своё выступление в матче с «Зенитом» (1:1) в 29-м туре РПЛ.

«Честно говоря, было странно играть, думая, что это моя последняя игра на этом стадионе. Спартаковские болельщики — просто прекрасны. С самого первого дня они нас очень поддерживают. Хочу сказать им спасибо!» — передаёт слова Жиго корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Французский защитник с нового сезона начнёт выступления в составе французского «Марселя». Матч с «Зенитом» стал для Жиго последним домашним за «Спартак». Красно-белых ожидает выездной матч с «Химками» в РПЛ, а затем финал Кубка России с «Динамо» в «Лужниках».

Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте.