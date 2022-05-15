«Атлетико» — «Севилья»: стартовые составы команд на матч 37-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Севильи» на матч 37-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Севилья».
«Атлетико»: Облак, Хименес, Савич, Мандава, Кондогбиа, Де Пауль, Коке, Льоренте, Карраско, Гризманн, Суарес.
«Севилья»: Боно, Монтьель, Акунья, Сантос, Кунде, Гудель, Ракитич, Дилейни, Окампос, Эн-Несири, Гомес.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Хосе Санчес. Ему будут помогать ассистенты Рауль Мартинес и Хосе Гарсия.
После 36 сыгранных туров «Атлетико» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022. «Матрасники» набрали 67 очков. «Севилья» с 66 очками идёт в таблице следом за «Атлетико».
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