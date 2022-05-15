Губерниев — о пенальти в матче «Спартак» — «Зенит»: по-моему, никакого нарушения не было

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота московского «Спартака» в матче 29-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Судья назначил пенальти, а по-моему, вообще никакого нарушения не было. Зачем судья свистнул? В Европе дают доигрывать моменты, а у нас – ну что за свистки? В любом случае гол ведь был», — сказал Губерниев в эфире телеканала «Матч».

Напомним, сегодня, 15 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» встречался с «Зенитом». Игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1. Сине-бело-голубые сравняли счёт на 90+3-й минуте с пенальти.



Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).