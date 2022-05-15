«Покажи ему повтор». Быстров и Ловчев устроили яркие дебаты после игры «Зенит» — «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев устроил жаркий спор с экс-полузащитником «Зенита» Владимиром Быстровым после матча красно-белых и сине-бело-голубых (1:1). Бывшие игроки поспорили из-за пенальти в ворота «Спартака» в добавленное время.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
Напомним, на 90+3-й минуте «Зенит» сравнял счёт в матче — Андрей Мостовой реализовал пенальти после фола вратаря «Спартака» Александра Селихова на полузащитнике Александре Ерохине.
Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).
- 15 мая 2022
-
21:32
-
21:25
-
21:15
-
21:15
-
21:13
-
21:11
-
21:05
-
21:05
-
21:01
-
21:01
-
20:59
-
20:56
-
20:47
-
20:41
-
20:38
-
20:28
-
20:27
-
20:17
-
20:16
-
20:06
-
20:06
-
20:02
-
20:01
-
19:59
-
19:56
-
19:51
-
19:50
-
19:50
-
19:47
-
19:44
-
19:43
-
19:38
-
19:38
-
19:37
-
19:31