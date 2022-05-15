Вратарь «Зенита» Одоевский прокомментировал ничью в матче со «Спартаком»

Голкипер «Зенита» Даниил Одоевский прокомментировал ничейный результат в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1).

«Не совсем получалась игра в атаке, как мне показалось. В целом — равная игра, ничья — закономерный результат.

Какие впечатления от игры на домашнем поле «Спартака»? Шумно, приятно в такой атмосфере играть. Кажется, в прошлом году было ещё громче, потому что трибуна не пустовала.

В моменте с пропущенным голом я мог сыграть лучше», — приводит слова Одоевского официальный сайт «Зенита».

Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).