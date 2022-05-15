«Папу заряди на победу». Джикия пообщался с сыном Соболева перед игрой с «Зенитом»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия пообщался с сыном нападающего команды Александра Соболева перед матчем с «Зенитом» (1:1) в 29-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Привет, как дела? Нормально? Папу заряди на победу», — обратился Джикия к мальчику. Фрагмент опубликовал в своём телеграм-канале сам Александр Соболев.
Первый гол в матче был забит на 49-й минуте – взятием ворот отметился как раз Соболев, который ударом головой замкнул передачу с фланга. На 90+3-й минуте «Зенит» сравнял счёт — Андрей Мостовой реализовал пенальти. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.
Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).
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