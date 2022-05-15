«Краснодар» — ЦСКА: Кривцов вывел хозяев вперёд

Сегодня, 15 мая, на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Краснодар» принимает ЦСКА.
Счёт был открыт во втором тайме. На 75-й минуте отличился полузащитник хозяев Никита Кривцов.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — ЦСКА.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогают ему ассистенты Владимир Миневич из Смоленска и Михаил Иванов (Кострома). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар).
Московский ЦСКА набрал 47 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Краснодар» (46) находится на пятом месте. Ранее досрочно чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит».
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