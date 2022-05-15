Cемак не проигрывает «Спартаку» в РПЛ 8 матчей, больше серия была лишь у Газзаева с ЦСКА

Сегодня, 15 мая, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Спартак» не удержал победу в матче с «Зенитом» (1:1).

Главный тренер команды из Санкт-Петербурга Сергей Семак провёл восьмую игру со «Спартаком» в статусе наставника «Зенита» в РПЛ, ни разу не проиграв в этих встречах. 12 матчей в матчах со «Спартаком» в РПЛ у руля наставника ЦСКА не проигрывал Валерий Газзаев с 2002 по 2008 год. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.

Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).