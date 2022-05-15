ЦСКА потерял шансы на медали РПЛ сезона-2022/2023

Сегодня, 15 мая, на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Краснодар» принимал ЦСКА. Хозяева одержали победу — 1:0. Московская команда потеряла шансы завершить сезон РПЛ в тройке призёров.
Досрочным чемпионом России стал «Зенит», набравший в 29 матчах 65 очков. Второе место занимает «Динамо» (53), третье — «Сочи», набравший такое же количество очков. Команды решат судьбу серебряных медалей чемпионата в очном матче 30-го тура.
ЦСКА, проигравший «Краснодару», потерял шансы закончить сезон в тройке. За тур до окончания чемпионата России у подопечных Алексея Березуцкого 47 набранных очков и шесть очков отставания от «Сочи».
«Краснодар» с 49 очками поднялся на четвёртую позицию турнирной таблицы.
- 15 мая 2022
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