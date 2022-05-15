Турнирная таблица РПЛ: «Спартак» вернулся на 10-е место, «Рубин» всё ближе к зоне вылета

Завершились все матчи 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

«Зенит», досрочно оформивший чемпионство, сыграл вничью со «Спартаком» (1:1), набрал 65 очков и спокойно идёт к завершению сезона. На втором месте располагается «Динамо» (53), на третьей строчке – «Сочи» (53). Обе команды набрали в 29-м туре по одному очку, отложив борьбу за серебро на последний тур.

«Краснодар» (49) поднялся на четвёртое место, сместив с него ЦСКА (47) – армейцы теперь пятые в таблице. «Локомотив» (45) – по-прежнему на шестом месте. «Ахмат» и «Крылья Советов» занимают седьмое и восьмое места соответственно – в активе команд по 41 очку, их разделяет лишь разница голов.

На девятом месте располагается «Ростов» (38). Команда Валерия Карпина сместила на 10-ю строчку московский «Спартак» (38) благодаря лучшей разнице голов. 11-е и 12-е место – «Нижний Новгород» и «Урал» (по 30 очков).

«Химки» (29) и «Рубин» (29) расположились в зоне стыковых матчей. Казанцы занимают 14-е место и рискуют напрямую вылететь из РПЛ после 30-го тура. «Уфа» (27) и тульский «Арсенал» (23) — в зоне вылета.