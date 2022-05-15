«Зениту» и Семаку — большой респект». Игонин — о ничьей в матче со «Спартаком»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал ничейный результат команды в игре со «Спартаком» (1:1) в 29-м туре РПЛ.

«Главное для меня, что «Зенит» перестроился по ходу матча. Семаку небезразличен результат даже в такой ситуации. На характере попытались отыграться. Выпустили Дзюбу, Оздоева, Ерохина — тем самым поменяли игру в атаке. Давление у ворот «Спартака» усилилось. Но и проблем в обороне стало чуть больше. У «Спартака» стали получаться контратаки. Учитывая результат, это было правильным решением. И «Зениту», и Семаку большой респект.



Была какая-то атмосфера давления «Спартака» в эмоциональном плане — всё это перестало нравиться Семаку. Так или иначе мы с этим справились», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.