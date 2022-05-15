«Краснодар» доигрывал матч с ЦСКА с 11 воспитанниками на поле

Сегодня, 15 мая, «Краснодар» дома в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 обыграл московский ЦСКА (1:0). Победный мяч на счету полузащитника Никиты Кривцова.



Отметим, что «быки» доигрывали матч с армейцами с 11 воспитанниками клуба на поле. «Краснодар» закончил матч с ЦСКА, когда на поле находились Матвей Сафонов, Сергей Бородин, Олег Исаенко, Виталий Стежко, Дмитрий Пивоваров, Алекс Мацукатов, Александр Черников, Вячеслав Якимов, Никита Сергеев, Ираклий Манелов и Владислав Самко.



«Краснодар» набрал 49 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. ЦСКА (47) находится на пятом месте. Ранее досрочно чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит».

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