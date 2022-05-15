ЦСКА впервые с 2001 года проиграл в РПЛ три матча подряд, не забив ни одного мяча

Сегодня, 15 мая, московский ЦСКА в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проиграл «Краснодару (0:1).



Как сообщает Opta Sport, армейцы впервые с 2001 года проиграли в чемпионате России три матча подряд, не забив ни одного мяча. 20 лет назад подобная серия ЦСКА длилась четыре матча.



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогали ему ассистенты Владимир Миневич из Смоленска и Михаил Иванов (Кострома). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар).



«Краснодар» набрал 49 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. ЦСКА (47) находится на пятом месте. Ранее досрочно чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит».