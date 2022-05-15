Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Игра просто пропала». Гришин высказался о неудачных результатах ЦСКА

«Игра просто пропала». Гришин высказался о неудачных результатах ЦСКА
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о поражении армейцев в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1).

«Что происходит с ЦСКА? Всё и так ясно и всем видно, ЦСКА борется за четвёртое место, хотя раньше боролся за второе. Не хватило чуть-чуть ресурсов, хотя пришли неплохие иностранцы: команда встрепенулась, начала набирать очки, но потом это всё куда-то исчезло. Игра просто пропала.

Сегодняшнее поражение от «Краснодара» закономерно: они играли лучше армейцев. Нужно ли менять Березуцкого? Это должно решать руководство, всё зависит от вектора развития, который они выберут. Обидно, что упустили второе место, потому что за первое, конечно же, не боролись. Сейчас надо бороться за пятёрку», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Новость по теме
«Краснодар» обыграл ЦСКА и обошёл армейцев в таблице РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022