«Игра просто пропала». Гришин высказался о неудачных результатах ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о поражении армейцев в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1).

«Что происходит с ЦСКА? Всё и так ясно и всем видно, ЦСКА борется за четвёртое место, хотя раньше боролся за второе. Не хватило чуть-чуть ресурсов, хотя пришли неплохие иностранцы: команда встрепенулась, начала набирать очки, но потом это всё куда-то исчезло. Игра просто пропала.

Сегодняшнее поражение от «Краснодара» закономерно: они играли лучше армейцев. Нужно ли менять Березуцкого? Это должно решать руководство, всё зависит от вектора развития, который они выберут. Обидно, что упустили второе место, потому что за первое, конечно же, не боролись. Сейчас надо бороться за пятёрку», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.