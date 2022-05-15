Березуцкий: мотивировать игроков непросто, но такая проблема не только в ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий высказался на тему мотивации футболистов.

«Мотивировать игроков действительно непросто, но такая проблема не только в ЦСКА. Если говорить о неудачных матчах, они все в любом случае разные. Что-то получается, что-то нет. Даже если мы проигрываем, сама игра может быть не такой плохой», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

Сегодня, 15 мая, на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Краснодар» принимал ЦСКА. Хозяева одержали победу — 1:0.



«Краснодар» набрал 49 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. ЦСКА (47) находится на пятом месте. Московская команда потеряла шансы на медали нынешнего сезона РПЛ.