«Вы — топ». Круговой поблагодарил фанатов «Зенита» за поддержку в матче со «Спартаком»

Защитник «Зенита» Данил Круговой поблагодарил болельщиков сине-бело-голубых за поддержку в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1).

«Ничья в Москве! Спасибо болельщикам за поддержку до финального свистка! Вы — топ», — написал Круговой в своём телеграм-канале.

Напомним, сегодня, 15 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» встречался с «Зенитом». Игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1. Сине-бело-голубые сравняли счёт на 90+3-й минуте с пенальти.

Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).