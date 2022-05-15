Орлов: «Зениту» было безразлично, а «Спартак» играл боязливо. Дерби не получилось

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями после матча 29-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (1:1).

«Дерби не получилось. Одним уже было безразлично, а «Спартак» выступал очень боязливо как-то… Плюс обнажились проблемы в обороне петербуржцев: их ахиллесова пята сейчас – неуверенный вратарь. Два центральных защитника Чистяков и Алип не умеют делать первый пас, ничего у них не получается, отдают только рядом стоящим. Но стать чемпионами хватило, а летом надо решать вопрос. «Зенит» побеждает за счёт атаки, при этом много пропускает – больше 20 мячей за чемпионат. Это, конечно, многовато. Когда-то Семака упрекали в том, что он делает упор на защитников и становится чемпионом, а сейчас защитников нет, вратаря уровня Лиги чемпионов нет. Но всё же какой-то баланс сохраняется, одно компенсирует другое.

У «Спартака» не поставлена игра, а игру делают прежде всего полузащитники, и сзади, и впереди. А тут нет середины поля, чтобы мяч был под контролем у «Спартака». А это плацдарм и для развития собственных атак, и для обороны. А у «Спартака» этого нет — потому он и на десятом месте. У Тедеско тоже долго не получалось, но в итоге сложилось. А сейчас опять им надо создавать новую команду. И я не понимаю, почему не ставят Бакаева. Слышал, что он хочет куда-то перейти, но я думал, что это слух, что в «Спартаке» у него всё в порядке. Но раз его не ставят с первых минут, значит, отказываются от игрока. В матче с «Зенитом» его выпустили в самой концовке, а ведь он создаёт остроту, он самый быстрый», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».