«Сельта» обыграла «Эльче» благодаря голу экс-игрока «Барселоны» и «Манчестер Сити»

Сегодня, 15 мая, на стадионе «Балаидос» в Виго в рамках 37-го тура испанской Ла Лиги «Сельта» встречалась с «Эльче». Матч закончился победой домашней команды со счётом 1:0.

Единственный гол на девятой минуте забил экс-полузащитник «Манчестер Сити» и «Барселоны» Денис Суарес с передачи Яго Аспаса.

1:0. Суарес («Сельта») замыкает передачу Аспаса:

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«Сельта» набрала 46 очков и поднялась на 10-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Испании. «Эльче» с 39 очками остаётся на 15-й позиции. Действующим победителем Ла Лиги является мадридский «Реал».

Обслуживала матч «Сельта» — «Эльче» бригада арбитров во главе с судьёй Марио Мелеро.