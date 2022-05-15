«Сельта» обыграла «Эльче» благодаря голу экс-игрока «Барселоны» и «Манчестер Сити»
Поделиться
Сегодня, 15 мая, на стадионе «Балаидос» в Виго в рамках 37-го тура испанской Ла Лиги «Сельта» встречалась с «Эльче». Матч закончился победой домашней команды со счётом 1:0.
Единственный гол на девятой минуте забил экс-полузащитник «Манчестер Сити» и «Барселоны» Денис Суарес с передачи Яго Аспаса.
1:0. Суарес («Сельта») замыкает передачу Аспаса:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
«Сельта» набрала 46 очков и поднялась на 10-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Испании. «Эльче» с 39 очками остаётся на 15-й позиции. Действующим победителем Ла Лиги является мадридский «Реал».
Обслуживала матч «Сельта» — «Эльче» бригада арбитров во главе с судьёй Марио Мелеро.
Комментарии
- 15 мая 2022
-
22:53
-
22:50
-
22:41
-
22:38
-
22:37
-
22:36
-
22:35
-
22:33
-
22:31
-
22:31
-
22:30
-
22:30
-
22:28
-
22:26
-
22:18
-
22:17
-
22:10
-
22:07
-
22:07
-
21:57
-
21:56
-
21:54
-
21:51
-
21:49
-
21:47
-
21:36
-
21:34
-
21:34
-
21:32
-
21:25
-
21:15
-
21:15
-
21:13
-
21:11
-
21:05
Партнерский контент