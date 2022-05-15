«Мальорка» вырвала победу у «Райо Вальекано» на 90+2-й минуте и поднялась из зоны вылета

Сегодня, 15 мая, в рамках 37-го тура испанской Ла Лиги на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорка местная «Мальорка» встречалась с «Райо Вальекано». Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 2:1.

Счёт в матче на 13-й минуте открыл нападающий домашней команды Ведат Мурики с передачи Хауме Косты.

1:0. Мурики («Мальорка») замыкает подачу Косты с фланга:

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На 60-й минуте Пате Сисс откликнулся на передачу Альваро Гарсии и сравнял счёт.

1:1. Сисс («Райо Вальекано») сравнивает счет после углового:

На 90+2-й минуте Абдон Пратс точным ударом принёс «Мальорке» победу.

«Мальорка» с 36 очками вышла из зоны вылета чемпионата Испании. «Райо Вальекано» с 42 очками расположился на 12-й позиции.