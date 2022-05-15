«Атлетик» переиграл «Осасуну» в 37-м туре чемпионата Испании
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Сегодня, 15 мая, на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао «Атлетик» в рамках 37-го тура чемпионата Испании встречался с «Осасуной». Матч закончился победой домашней команды со счётом 2:0.
Счёт в игре открыл Алехандро Беренгер с передачи Икера Муньяина.
1:0. Беренгер («Атлетик Б») забивает с передачи Муньяина:
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На 79-й минуте Асьер Вильялибре с паса Иньяки Уильямса забил второй гол «Атлетика» в матче.
2:0. Вильялибре («Атлетик Б») удваивает преимущество хозяев:
«Атлетик» набрал 55 очков и закрепился на восьмой позиции турнирной таблицы чемпионата Испании. «Осасуна» с 47 очками идёт строчкой ниже. Действующим чемпионом страны является мадридский «Реал».
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