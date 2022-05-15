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«Атлетик» переиграл «Осасуну» в 37-м туре чемпионата Испании

«Атлетик» переиграл «Осасуну» в 37-м туре чемпионата Испании
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Сегодня, 15 мая, на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао «Атлетик» в рамках 37-го тура чемпионата Испании встречался с «Осасуной». Матч закончился победой домашней команды со счётом 2:0.

Счёт в игре открыл Алехандро Беренгер с передачи Икера Муньяина.

1:0. Беренгер («Атлетик Б») забивает с передачи Муньяина:

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На 79-й минуте Асьер Вильялибре с паса Иньяки Уильямса забил второй гол «Атлетика» в матче.

2:0. Вильялибре («Атлетик Б») удваивает преимущество хозяев:

«Атлетик» набрал 55 очков и закрепился на восьмой позиции турнирной таблицы чемпионата Испании. «Осасуна» с 47 очками идёт строчкой ниже. Действующим чемпионом страны является мадридский «Реал».

Испания - Примера. 37-й тур
15 мая 2022, воскресенье. 20:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
2 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Беренгер – 33'   2:0 Вильялибре – 79'
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