«Атлетик» переиграл «Осасуну» в 37-м туре чемпионата Испании

Сегодня, 15 мая, на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао «Атлетик» в рамках 37-го тура чемпионата Испании встречался с «Осасуной». Матч закончился победой домашней команды со счётом 2:0.

Счёт в игре открыл Алехандро Беренгер с передачи Икера Муньяина.

1:0. Беренгер («Атлетик Б») забивает с передачи Муньяина:

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На 79-й минуте Асьер Вильялибре с паса Иньяки Уильямса забил второй гол «Атлетика» в матче.

2:0. Вильялибре («Атлетик Б») удваивает преимущество хозяев:

«Атлетик» набрал 55 очков и закрепился на восьмой позиции турнирной таблицы чемпионата Испании. «Осасуна» с 47 очками идёт строчкой ниже. Действующим чемпионом страны является мадридский «Реал».