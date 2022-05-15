«Атлетико» сыграл вничью с «Севильей» в матче Примеры
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Сегодня, 15 мая, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде в рамках 37-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Атлетико» принимал «Севилью». Команды сыграли вничью — 1:1.
Счёт был открыт в первом тайме. На 30-й минуте отличился защитник Хосе Хименес, ему ассистировал Янник Карраско. На 85-й минуте ответный мяч забил нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири, голевой пас отдал Оливер Торрес.
Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Санчес. Ему помогали ассистенты Рауль Мартинес и Хосе Гарсия.
После 37 сыгранных туров «Атлетико» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022. «Матрасники» набрали 68 очков. «Севилья» с 67 очками идёт в таблице следом за «Атлетико».
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