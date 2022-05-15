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«Барселона» и «Хетафе» разошлись миром в матче чемпионата Испании

«Барселона» и «Хетафе» разошлись миром в матче чемпионата Испании
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Сегодня, 15 мая, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе в рамках 37-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Хетафе» принимал «Барселону». Команды не сумели выявить победителя, счёт встречи – 0:0.

Обслуживала матч бригада арбитров, которую возглавляет Хесус Хиль Мансано. Ему помогали ассистенты Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Хетафе» — «Барселона».

После 37 сыгранных туров «Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Каталонцы набрали 73 очка. «Хетафе» с 39 очками находится на 14-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал» (85). «Сливочные» досрочно стали чемпионами Испании.

Испания - Примера. 37-й тур
15 мая 2022, воскресенье. 20:30 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
0 : 0
Барселона
Барселона
Комментарии
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