«Барселона» и «Хетафе» разошлись миром в матче чемпионата Испании
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Сегодня, 15 мая, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе в рамках 37-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Хетафе» принимал «Барселону». Команды не сумели выявить победителя, счёт встречи – 0:0.
Обслуживала матч бригада арбитров, которую возглавляет Хесус Хиль Мансано. Ему помогали ассистенты Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Хетафе» — «Барселона».
После 37 сыгранных туров «Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Каталонцы набрали 73 очка. «Хетафе» с 39 очками находится на 14-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал» (85). «Сливочные» досрочно стали чемпионами Испании.
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