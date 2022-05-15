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«Реал» не смог обыграть «Кадис» в матче 37-го тура Примеры. Негредо не забил пенальти

«Реал» не смог обыграть «Кадис» в матче 37-го тура Примеры. Негредо не забил пенальти
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Сегодня, 15 мая, на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе в рамках 37-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Кадис» принимал мадридский «Реал». Команды сыграли вничью – 1:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На пятой минуте отличился нападающий «Реала» Мариано Диас, ему ассистировал Родриго. На 37-й минуте ответный мяч забил форвард Рубен Собрино. На 61-й минуте нападающий «Кадиса» Альваро Негредо имел возможность вывести свою команду вперёд, но не сумел реализовать пенальти.

После 37 сыгранных туров «Реал» располагается на первом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Мадридская команда набрала 85 очков. «Кадис» с 36 очками находится на 18-й строчке в турнирной таблице испанского первенства. «Сливочные» досрочно стали чемпионами страны.

Испания - Примера. 37-й тур
15 мая 2022, воскресенье. 20:30 МСК
Кадис
Кадис
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Диас – 5'   1:1 Собрино – 37'
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