«Реал Сосьедад» обыграл «Вильярреал» и обеспечил себе участие в Лиге Европы

Сегодня, 15 мая, на стадионе «Керамика – Эль-Мадригал» в Вильярреале в рамках 37-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Вильярреал» принимал «Реал Сосьедад». Гости одержали победу – 2:1.



Счёт был открыт в первом тайме. На 43-й минуте отличился полузащитник «жёлтой субмарины» Франсис Коклен, ему ассистировал Даниэль Парехо. На 56-й минуте ответный мяч забил нападающий «Реала Сосьедад» Александер Исак, голевой пас отдал Андони Горосабель. На 73-й минуте взятием ворот отметился хавбек гостей Мартин Субименди.



После 37 сыгранных туров «Реал Сосьедад» располагается на шестом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Баскская команда набрала 62 очка. «Вильярреал» с 56 очками идёт в таблице следом за «Реалом Сосьедад». За тур до окончания первенства баски обеспечили себе участие в следующем розыгрыше Лиги Европы.