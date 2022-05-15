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«Барселона» гарантировала себе серебряные медали чемпионата Испании

«Барселона» гарантировала себе серебряные медали чемпионата Испании
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Сегодня, 15 мая, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе в рамках 37-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Хетафе» принимал «Барселону». Команды не сумели выявить победителя, счёт встречи – 0:0.

Благодаря ничьей в матче с «Хетафе» «Барселона» после 37 сыгранных туров набрала 73 очка. У её ближайшего преследователя – «Атлетико» — 68 очков. За тур до окончания первенства у «матрасников» нет шансов догнать «Барселону».

В заключительном 38-м туре Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» сыграет с «Вильярреалом». Встреча пройдёт 22 мая на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», у него 85 очков после 37 туров. «Сливочные» досрочно стали чемпионами Испании.

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