Андрей Мостовой забивает «Спартаку» в РПЛ чаще, чем любой другой команде
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой реализовал пенальти в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:1). Этот гол стал для футболиста третьим в четырёх матчах с московской командой в чемпионате России. Мостовой забивает «Спартаку» в лиге чаще, чем любой другой команде. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.
24-летний Мостовой в 37 матчах нынешнего сезона стал автором семи голов и двух результативных передач. Соглашение между полузащитником и «Зенитом» истекает летом 2024 года.
Сегодня, 15 мая, «Зенит» в выездном матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги сыграл вничью со «Спартаком» (1:1). Мостовой реализовал 11-метровый удар в добавленное к матчу время, принеся команде одно очко.
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