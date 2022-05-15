«Рубин» обновил собственный антирекорд по числу поражений за сезон в РПЛ

Сегодня, 15 мая, состоялся матч «Урал» — «Рубин». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч закончился победой домашней команды со счётом 3:0.

Это поражение стало для команды Леонида Слуцкого 16-м в турнире. Казанский клуб обновил собственный антирекорд по числу поражений в сезоне РПЛ за тур до окончания чемпионата. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале. Столько же раз в нынешнем сезоне проигрывал тульский «Арсенал» — это худшие показатели в лиге.

Казанский «Рубин» набрал 29 очков в 29 встречах и опустился на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



В 30-м туре «Рубин» дома сыграет с «Уфой». В случае поражения подопечные Леонида Слуцкого вылетят из Российской Премьер-Лиги.